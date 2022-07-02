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FENERBAHÇE

Ali Koç'tan Galatasaraylı Ufuk Özkan'a: "Her güzelin bir kusuru var, Senin kusurun da bu"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak istediklerini söylerken katıldığı etkinlikte Galatasaraylı sunucuya esprili bir yanıt verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Genç Ne Sever" platformunun tanıtım toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. 

Büyükekşi 15 günde iyi işler yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Koç, "Onun 15 günde yaptıkları yapacaklarının teminatıysa, daha adil bir rekabet olacağını görüyorum. Şu kurullarını da seçsin, onu da görelim. Gerçekten futbola hizmet etmek isteyenlerin, kalbi Türk futbolunu geliştirmek için atanların iktidarda olduğu bir dünya olursa, Fenerbahçe'nin şansı her zamankinden fazla olur." diye konuştu.

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyon olmak
Şampiyonluk için önemli bir yılın yani 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu söyleyen Koç, "Türkiye'nin 100. yılında ne kadar alanda başarılı olabilirsek, bizim için o kadar değerli.  Şehitler ve gaziler verdik. Ata'mızın da takdirine şayan olduk. Bu bizim en çok gurur ve şeref duyduğumuz, sevindiğimiz şey. O yüzden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır. Bizim futbolda kuraklık biraz uzun sürdü. Diğer branşlarda işler iyi gidiyor. Kim hak ediyorsa o kazansın ama inşallah Fenerbahçe kazanır." ifadelerini kullandı.

Her güzelin bir kusuru var
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç etkinliğin sunucusu Ufuk Özkan'a tuttuğu takımı sordu. "Galatasaraylıyım" yanıtını alınca, "Her güzelin bir kusuru var. Senin kusurun da bu" diye şaka yaptı.

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