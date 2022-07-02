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Mısır'da köpek balığı denize giren kadını parçalayarak öldürdü dehşet anları kamerada

Mısır’da kıyıya yakın bir noktada yüzen 68 yaşındaki Avusturyalı bir kadın turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Saldırıda kolu ve bacağı kopan kadına kimse yardım etmedi. Dehşet kameralara yansıdı

Olay geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşti. 68 yaşındaki Avusturyalı kadın turist, Mısırlı eşiyle birlikte yaz tatilini geçirmek için bölgeye geldi. Kızıldeniz'in kıyısında olan bir tatil beldesinde kalan kadın, iskeleden denize girdi.

Kolunu ve bacağını kopardı
Çok açılmadan iskeleye yakın sayılabilecek bir noktada yüzen kadın, çok geçmeden bir köpek balığı tarafından saldırıya uğradı.
Çığlıklar içinde yardım isteyen kadın uzun süre boyunca köpek balığından kurtulmaya çalıştı. Etraftakiler tarafından dikkati dağıtılmaya çalışılsa da köpek balığı kadının kolunu ve bacağını kopardı.

İskelede bulunan kişiler dehşet anlarını anbean kaydetti. Vahşi saldırış sırasında kimse suda mücadele eden kadına yardım etmezken, etrafta hiçbir kurtarma teknesi olmaması da dikkat çekti.
Kanlar içinde kalan kadın, ağır yaralanmasına rağmen kıyaya yüzmeyi başardı. Olay yerine gelen ambulansa alınan kadın, yaşadığı kan kaybı ve şok nedeniyle kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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