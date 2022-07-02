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Maltepe’de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

AK Parti 23. Dönem Milletvekili olan Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Eski milletvekili Dede'nin, İstanbul Maltepe'de bulunan iş yerinde meydana gelen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonrasında otomobilde büyük hasar oluştu.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde yaşanan olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Molotof nedeniyle yangın çıktı
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada
Öte yandan molotoflu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şahsın evin yakınında molotofu hazırladığı, maskeli şahıslardan birinin yerden aldığı taşla arabanın arka camını kırdığı ve diğerinin de molotofu araca atarak kaçtığı anlar yer aldı.

Saldırı sonrası Dede'den açıklama
Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, “Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum” diye konuştu. 

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