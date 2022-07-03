BIST 2.444
DOLAR 16,75
EURO 17,48
ALTIN 976,05
HDP

HDP kongresinde terörist Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalıştılar

Halkların Demokratik Partisi tarafından gerçekleştirilen 5’inci Olağan Kongre esnasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.

HDP 5’inci Olağan Kongresi Ankara’da yer alan Ankara Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Kongre esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın sahnede konuşma yaptığı esnada, yüzlerini gizleyen iki kişi sahnenin önüne doğru hamle yaparak terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterini açmaya çalıştı.

Alanda yer alan görevlilerce şahıslara müdahale edilirken, yüzü bezle kapalı şahıslar posteri eline alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fatih'te yıkılan binanın altından top mermisi çıkınca komşular ürktü
Fatih'te yıkılan binanın altından top mermisi çıkınca komşular ürktü
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova çilek yedi 500 bin kişi izledi!
Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova çilek yedi 500 bin kişi izledi!
İstanbul'da vapur kazası kamerada iskeleye böyle dalmış
İstanbul'da vapur kazası kamerada iskeleye böyle dalmış
Maltepe’de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı
Maltepe’de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı
Emre Mor Fenerbahçe'de
Emre Mor Fenerbahçe'de
Mısır'da köpek balığı denize giren kadını parçalayarak öldürdü dehşet anları kamerada
Mısır'da köpek balığı denize giren kadını parçalayarak öldürdü dehşet anları kamerada
Survivor Batuhan Karacakaya 'hayır hayır olamaz' diyerek paylaştı
Survivor Batuhan Karacakaya 'hayır hayır olamaz' diyerek paylaştı
Ali Koç'tan Galatasaraylı Ufuk Özkan'a: "Her güzelin bir kusuru var, Senin kusurun da bu"
Ali Koç'tan Galatasaraylı Ufuk Özkan'a: "Her güzelin bir kusuru var, Senin kusurun da bu"
NATO'ya damga vuran gaf! Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları
NATO'ya damga vuran gaf! Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları
Libya’da eylemciler Temsilciler Meclisi'ni ateşe verdi
Libya’da eylemciler Temsilciler Meclisi'ni ateşe verdi