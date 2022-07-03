Formula 1'de korkunç kaza: Metrelerce takla attı

Silverstone'da daha yarışın ilk virajında yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayrak çıktı. Guanyu Zhou, George Russell, Alexander Albon, Gasly kazaya karıştı.

Guanyu Zhou takla atttı

Russell'ın aracının arkası, Gasly'nin aracının ön tarafına çarptı ve spin attı. Spin atarken Guanyu Zhou'nun aracının arkasına temas etti. Zhou'nun aracı bu temasın ardından ters döndü ve metrelerce bu şekilde sürüklendi. Guanyu Zhou, aracıyla takla atarak bariyerlere çarptı. Pilotun sağlık durumu hakkında uzun süre açıklama gelmedi.