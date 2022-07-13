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16 gün önce selde kaybolmuştu! Cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu Küre’de derenin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı’nın cansız bedeni, 2 hafta sonra Sinop’tan çıktı.

Olay, dün İnceburun mevkisinde meydana geldi. Bölgedekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi savcının incelemesinin ardından bulunduğu kayalıklardan kaldırarak Sinop Belediyesi cenaze aracına yükledi.

Recep Bakırcı olduğu tespit edildi
Yapılan otopsi sonrası cesedin kimliği, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyündeki Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı olduğu tespit edildi. Recep Bakırcı, babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelmiş, yağan sağanağın ardından Uzunöz Deresi'nin taşmasıyla akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Günlerdir bölgede arama çalışmaları sürdürülmüş fakat cesedine ulaşılamamıştı. Cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderilecek.

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