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MEDYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı, Hande Fırat canlı yayında apar topar ekrandan çıktı

CNN Türk'te Gece Görüşü programını sunan gazeteci Hande Fırat, canlı yayın sırasında gelen telefon üzerine rejinin kendisini ekrandan alması için el işareti yaptı. Ekranda 3-4 dakika gözükmeyen Fırat'ı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aradığı öğrenildi.

Hande Fırat'a ulaşan Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan, telefonun kimden geldiğini sordu. Fırat ise "Canlı yayında Cumhurbaşkanı aradı, yayını rejiye kestiremediğim için telefonu açmak zorunda kaldım" dedi.

Erdoğan'ın Hande Fırat'ın bayramını kutlamak için aradığını öğrendiğini belirten Sayılgan, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hande’nin yayında olduğundan haberi yokmuş. Yayında olduğu için bir paravanın arkasından kısık sesle konuşan Hande Fırat’a 'Neden kısık sesle konuşuyorsun' diye sormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan hatta. Başarılı sunucu da canlı yayında olduğunu söyleyince 'Öyle mi, yayına devam et' deyip görüşmeyi sonlandırmış."

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