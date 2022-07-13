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DÜNYA

Yunanistan’da helikopter denize düştü: 2 mürettebat kayıp

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterinin denize düştüğü ve helikopterde bulunan 4 mürettebattan 2’sinin kayıp olduğu bildirildi.

Yunanistan’ın Sisam Adası’ndaki yangına müdahale eden Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri denize düştü. Adadaki yangına müdahale için yerel saatle 16.39’da havalanan helikopterin, bölgedeki sert rüzgarlar nedeniyle kontrolden çıktığı ve yerel saatle 17.55’te irtibatın kesildiği aktarıldı. Helikopterde, 1 Yunan, 2 Moldovalı ve 1 Romanyalı olmak üzere toplam 4 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, 2 mürettebatın kazadan sağ olarak kurtarıldığı, 2 mürettebatın ise kayıp olduğu aktarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ile Yunan Hava Kuvvetlerinin kaybolan 2 mürettebat için insansız hava aracı ve helikopter destekli arama-kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

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