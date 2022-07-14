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Ertuğrul Özkök 'Bizim PKK'lılar bunu yapsın' dedi Süleyman Soylu tepki gösterdi

"Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e, Bakan Soylu, "Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" diye tepki gösterdi.

Katıldığı bir televizyon programında, Kolombiya'yı örnek göstererek "Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı" diyen Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

TV 100'deki Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan gazeteci Özkök, Kolombiya'da barış anlaşması sonrası silah bırakan eski FARC gerillalarını örnek gösterdi. 'Eski gerillaların şimdilerde ülkede turist rehberliği yaptığını' ifade eden Özkök, şunları ifade etti:

"Kolombiya'da eski FARC gerillaları şimdi turistik rehberlik yapıyorlarmış. FARC gerillalarının yerlerini gezdiriyorlarmış. Dağda silahlı çatışma yerine güzel bir şey. Bizim PKK'lılar da bunu yapsa daha iyi olur bence"

Ertuğrul Özkök'e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, Özkök'ün konuştuğu videoyu da yazısına ekleyerek şunları ifade etti:

Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kavala'dan, kayyum meselesine, Esad'ın çözüm olduğundan, 'Bizim PKK'lılar dağdan inip turist rehberi olmalı' tezine kadar, her türlü sözü söyleyen, buna rağmen konuşanların hemen içeriye atıldığını iddia eden; eski Türkiye'den kalma bir Ertuğrul Özkök klasiği" dedi.

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