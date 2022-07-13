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FENERBAHÇE

Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Kulübünün prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Willian Arao, İstanbul'a geldi.

Willian Arao, Brezilya'dan kalkan uçakla Münih aktarmalı İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Arao'yu havalimanında sarı-lacivertli takımın idari menajeri Emir Hulusi Yolaç karşıladı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Brezilyalı futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Brezilya'nın Flamengo Kulübü ile transferin gerçekleşmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

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