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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçırılma planının tüm detayları

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Eski Yarbay Murat Bolat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlatması yeniden gündeme geldi. Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planın başarılı olması halinde Çiğli’ye götürüleceğini ve o gece yaşananları ifadesinde böyle anlatıyor...

Darbe girişimine katılan darbeci tabur komutanı eski Yarbay Murat Bolat'ın duruşma salonundaki konuşmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Müebbet hapis cezasına mahkum edilen, o dönem Kara Havacılıkta tabur komutanı olan eski yarbay Murat Bolat, darbe girişiminden 10 gün sonra Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmıştı.

Ortaya çıkan duruşma görüntülerinde Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesinde yer alan isimlerin kaçırılma planını tüm detaylarıyla anlatıyor.

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