CHP'li Yarkadaş'tan sert tepki: "İmamoğlu bunları önemsemiyor, CHP oy kaybediyor"

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Balıkçı krizinden sonra İmamoğlu'nun sekiz puanlık bir oy kaybı yaşadığını açıklayan Yarkadaş, "Bugün İmamoğlu ile ilgili çok detaylı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü bunları önemsemiyor"dedi.

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.

"Sekiz puanlık oy kaybı yaşıyor"

İmamoğlu'nun İstanbul'da sel felaketi yaşanırken tatile gitmesi konusunda değerlendirmede bulunan Yarkadaş, "Son dönemdeki tutumunu beğenmediğimi ifade edeyim. Ekrem İmamoğlu özellikle balıkçı krizinden sonra ne yazık ki sekiz puanlık bir oy kaybı yaşıyor." dedi.

Whatsapp gruplarında gündem İmamoğlu

Parti içinde İmamoğlu'ndan duyulan rahatsızlığı da gündeme getiren Yarkadaş, "CHP'nin çeşitli bölgelerdeki WhatsApp gruplarında bu konu çok konuşuldu ve benim gördüğüm şey Ekrem İmamoğlu'nun bu tutumunun beğenilmediği yönünde." ifadelerini kullandı.

"Eleştirileri dikkate almıyor"

"Artık hiç kimse eleştirilmek istemiyor, eleştirenler de anında ya hain ya düşman ilan ediliyor. Oysa ki demokraside eleştiriler zenginleştirir." diyen Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı konuşmadan, kendisine yönelik yapılan hiçbir eleştiriyi önemsemediğini, dikkate almadığını, 'Ben bir yerde yanlış mı yaptım' duygusunun kendisinde uyanmadığını gördüm. O yüzden bugün İmamoğlu ile ilgili çok detaylı bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Çünkü bunları önemsemiyor." açıklamasında bulundu.