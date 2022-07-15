Cübbeli Ahmet Hoca yine Diyanet'e çattı: Görevini ihmal ediyor, tehlike bekliyorum

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, camilerde Vehhabi şeyhlerin vaaz vermesi konusundaki eleştirilerini sürdürerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüklendi.

Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik Vehhabi tehlikesi konusundaki eleştirilerini sürdürüyor.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi şeyhi Osman El Hamis'in Sakarya'da vaaz vermesinin ardından Sultangazi'de Mahmud Hasenad isimli Filistinli bir Vehhabi şeyhinin daha vaaz vermesi konusunda yaptığı sohbetinde Diyanet'i uyararak sohbetini paylaşıp sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Diyanet görevini tamamen ihmal ediyor! Camiler Vehhabilere teslim edilmiş durumda olup Sakarya Müftüsü gibi bazıları da bu işi körüklüyor. Bu Vehhâbiler hükümeti medhederek takiyye yapıyorlar. Yakın zamanda çok büyük tehlike bekliyorum!"

Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde şunları söyledi:

-Diyanet ile ilgili büyük sorunları bilgilendiriyorum. Osman Hamis denen büyük Vehhabi'yi davet etmişler olaylar yaşandı. Sonra Sultangazi'de Mahmud Hasenad isimli bir adam, Filistinli. Nasıl cemaat doldurmuş Evliya gelmiş gibi. Kabirlere şirk diyor, müşrik gavur diyor bize. Cami cami geziyor. Bizi hiçbir camide konuşturmazlar ama hepimize gavur diyen. Milletin karısı kızı helaldir diyen bu adamlar, Selefilerin kafası bu manadadır, camilerde izdiham oluyor. İmam izindeymiş diyorlar, bu kadar cemaat nasıl toplandı uyuyor musunuz?