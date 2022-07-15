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Bakırköy'de akaryakıt yüklü tır köprüye sıkıştı!

Bakırköy'de trafik uyarılarını fark etmeyen akaryakıt dolu tır sürücüsü, alt geçitte sıkıştı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

Olay, Bakırköy Ataköy 5. Kısım kavşağında yaşandı. Edinen bilgiye göre, Ataköy İstikametinden Florya yönüne giden Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı akaryakıt dolu tır, alt geçinden geçtiği sırada sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına başladı. Daha sonra firmaya ait kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler tırın lastiklerinin havasını indirdi ancak araç yine de geçemedi. Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından belediye ekiplerinin gelmesiyle araç kontrollü bir şekilde kurtarıldı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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