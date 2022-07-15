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Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!

BAKIRKÖY'de trafik uyarılarını fark etmeyen akaryakıt dolu tır sürücüsü, alt geçitte sıkıştı. Aracın kurtarılmasıyla trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı tır köprünün altına sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Ekipler, ön tarafı sıkışan tırın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.

Geri manevra yapan tır, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

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