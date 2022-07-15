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Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular

BATMAN'da sağlık çalışanları, şiddetten kapıya yaslanarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre, Batman Beşiri Devlet Hastanesi’nde acil bölümünde sıra beklemeden odaya girmeye çalışan hasta yakınlarını, sağlık çalışanları uyarınca tartışma çıktı.

Yaşanan arbede üzerine güvenlik görevlileri, saldırganları muayene odasından dışarı çıkartırken, hasta yakınları kapıyı tekmelerle açmaya çalıştı. Bu sırada bir hasta yakınının parmağı kapıya sıkıştı. Şahsa müdahaleyi yine sağlık çalışanları yaparken, saldırı anı cep telefonu kamarasına yansıdı.

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