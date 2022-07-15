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FETÖ'nün ihanet çemberi deşifre edildi! Firari hain Adil Öksüz'ü böyle anlattı

"Mahrem" isimli belgesel ile FETÖ'yü askeri öğrenci yapılanmasındaki faaliyetleri üzerinden deşifre eden TRT, yine örgütün karanlık yüzünü gözler önüne seren bir yapıma imza attı. FETÖ'nün ihanet çemberinin anlatıldığı "Orduya, Devlete, Millete KUMPAS" belgeseli TRT 1'de yayınlandı.

İhanet şebekesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzü ve tuzakları, şimdiye dek yayınlanmamış ayrıntılarla deşifre edildi.

FETÖ'nün karanlık yapılanması itirafçı anlatımlarıyla deşifre edildi. Firari hain Adil Öksüz'le ilgili ilk kez duyacağınız detaylar ortaya çıktı.

'Kumpas' belgeselinde, FETÖ'nün yarım asırdır devletin içine sızarak kurduğu ağ ve casusluk sistemi, örgüt üyelerinin çarpıcı itiraflarıyla ortaya koyuldu.

'Kumpas' belgeseli izleyicilerle buluştu
FETÖ'nün ihanet çemberinin, Türk ve dünya kamuoyunda daha iyi anlaşılmasına katkı sunacak "Kumpas", ilk iki bölümüyle 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de ekrana geldi.

15 Temmuz'un yıl dönümüne özel hazırlanan dizide, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in başlangıcından bu yana devletin içine sızarken mensuplarını kontrol altında tutmak için uyguladığı yöntemler, başvurduğu psikolojik taktikler ve ulaştığı teknik altyapı gözler önüne serildi.

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