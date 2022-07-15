BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,53
ALTIN 953,07
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'ye davet etmişti! 15 Temmuz için akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Etkinlik alanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlenecek. Saat 17.30’da başlayacak program için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Program çerçevesinde 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Etkinlik alanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece davet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." diyerek vatandaşları etkinliğe davet etti.

Saraçhane Meydanı nerede, nasıl gidilir?
Saraçhane Meydanı, İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alıyor. Otobüs, metrobüs ve metro ulaşımına uygun ilçelerden biri olan Fatih’te Saraçhane Meydanı’na bu ulaşım araçlarından herhangi biri kullanılarak gidilebilmektedir. Saraçhane Meydanı’na il dışından ulaşım sağlamak isteyenler de İstanbul Fatih’e gelerek buradan geçiş yapabilirler.

Saraçhane Meydanı’na gitmek isteyenler için İBB Saraçhane Merkez Hizmet Bina yakınından geçen otobüs, metro ve metrobüs hatları aşağıdaki gibidir:

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)
Metro Metro: M1A , M2
Otobüs: 28, 336, 35C, 36V, 41Y, 46T

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!
Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğun feci ölümü önce taksi sonra otobüs çarptı!
Diyarbakır'da 7 yaşındaki çocuğun feci ölümü önce taksi sonra otobüs çarptı!
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı! Kapıya yaslanarak kurtuldular
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Akaryakıt yüklü tır Bakırköy'de köprüye sıkıştı!
Cübbeli Ahmet Hoca yine Diyanet'e çattı: Görevini ihmal ediyor, tehlike bekliyorum
Cübbeli Ahmet Hoca yine Diyanet'e çattı: Görevini ihmal ediyor, tehlike bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajında enflasyon vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajında enflasyon vurgusu
Şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı! Görüntülere bakın
Şiddetli rüzgar bazı balıkçı teknelerini batırdı! Görüntülere bakın
Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı 15 Temmuz'u seçtiler
Fethullah Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Videosu yayınlandı 15 Temmuz'u seçtiler
CHP'li Yarkadaş'tan sert tepki: "İmamoğlu bunları önemsemiyor, CHP oy kaybediyor"
CHP'li Yarkadaş'tan sert tepki: "İmamoğlu bunları önemsemiyor, CHP oy kaybediyor"
86 yaşındaki kadın 15 Temmuz gecesi yanına balta, satır alarak meydanlara indi
86 yaşındaki kadın 15 Temmuz gecesi yanına balta, satır alarak meydanlara indi