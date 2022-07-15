Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'ye davet etmişti! 15 Temmuz için akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Etkinlik alanı havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Fatih'te bulunan Saraçhane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlenecek. Saat 17.30’da başlayacak program için vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Program çerçevesinde 15 Temmuz temalı video gösterimi, canlı sahne performansları, sela, dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Etkinlik alanı havadan görüntülendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yâd edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." diyerek vatandaşları etkinliğe davet etti.

Saraçhane Meydanı nerede, nasıl gidilir?

Saraçhane Meydanı, İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alıyor. Otobüs, metrobüs ve metro ulaşımına uygun ilçelerden biri olan Fatih’te Saraçhane Meydanı’na bu ulaşım araçlarından herhangi biri kullanılarak gidilebilmektedir. Saraçhane Meydanı’na il dışından ulaşım sağlamak isteyenler de İstanbul Fatih’e gelerek buradan geçiş yapabilirler.

Saraçhane Meydanı’na gitmek isteyenler için İBB Saraçhane Merkez Hizmet Bina yakınından geçen otobüs, metro ve metrobüs hatları aşağıdaki gibidir:

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

Metro Metro: M1A , M2

Otobüs: 28, 336, 35C, 36V, 41Y, 46T