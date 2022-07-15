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İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!

İstanbul Valiliği, Hasköy'deki Yahudi mezarlığına yapılan saldırı için "Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup, konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" dedi.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribata ilişkin çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, mezarlıkta 81 mezar taşının tahrip edildiği aktarılarak, "Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç ve H.R.E isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup, konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada polis ekiplerince muhafaza altına alınan çocukların, parkta oynadıkları sırada toplarının yan tarafta bulunan mezarlığa kaçması üzerine buraya girdikleri ve topu aldıkları sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tahrip ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

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