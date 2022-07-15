Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması: "Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen 15Temmuz Programı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında KYK borçları ile ilgili "İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz" dedi.

"Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz"

Dünya, siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşurken Türkiye'nin kendini konuşlandırdığı güçlü konumu kabullenmeyenlerden feraset beklenemez. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir .Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış üniversiteli geçlerimizin aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin düşmanı biziz. İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, Kabine Toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız.