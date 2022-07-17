Mustafa Sandal, Suriyelilerin yüzüne kezzap attığı iddia edilen çocuk için sessiz kalmadı! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir!"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede tepki toplayan bir videoya sanatçı Mustafa Sandal'da sessiz kalmadı. Konya'da Suriyelilerin yüzüne kezzap attığı iddia edilen bir çocuğun videosunu paylaşan Sandal "Mültecilerin misafirliği bitmiştir" diyerek tepki gösterdi.

Konya'da meydana gelen bir olayda Suriyeli bir grup parkta oynayan çocuktan 20 lira istedi. Çocuğun reddetmesi üzerine Suriyeli mültecilerin çocuğun suratına ve boynuna kezzap attığı iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan olay birçok kullanıcı tarafından tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde Melis Sütşurup'la evlenen 52 yaşındaki ünlü sanatçı Mustafa Sandal'da görüntülere kayıtsız kalmayarak tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Sandal "Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 TL'yi vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense görmemiş. Ben duyurmuş olayım. Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak, mutlaka geldiğini gibi gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.