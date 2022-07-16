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Gondoldan düşerek hayatını kaybetmişti! Son görüntüsü çıktı

Anadolu Ajansı

MALATYA'da Kurban Bayramı'nın birinci günü lunaparkta "gondol"dan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Kaya'nın (26) son görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen ve zemine düşmesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın son görüntülerinde, arkadaşı Mehmet Dönmez ile yan yana gondolda sallandıkları görülüyor.

Görüntülerde, Kaya ile Dönmez'in çalan müziğe oturdukları yerden eşlik etmeleri ve keyifli anlar yaşadıkları yer alıyor.

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