'Büyük depremin habercisi' dev balık yakalandı!

ŞİLİ’nin sahil şehri Arica’da korku dolu anlar yaşandı. Balıkçıların yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kürek balığı bölge halkında panik yarattı. Kürek balığının yakalanması depremin habercisi olarak yorumlanıyor...

Balıkçıların Şili sahillerinde 4.8 metre uzunluğunda kürek balığı yakalaması halkta endişe ve panik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video ve görüntülerde kürek balığının ağırlığı ve boyutları dolayısıyla vinçle çekildiği görülüyor. Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde halkın merakla incelediği gözler önüne seriliyor.

Halk, bu balığın uğursuz olduğunu ve tsunami ve depremin habercisi olduğunu söyleyerek sosyal medyada uyarılarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu çok korkutucu bir balık. Normalde okyanusun derinlerinde yaşarlar ve yüzeye çıkmaları da deprem olacağının işareti olarak algılanır” dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da depremi tetikleyecek tektonik hareketlerden dolayı balıkların yüzeye doğru kaçtığını söyledi. Bilim insanları henüz bu iddiayı doğrulamazken, yerel yetkililer yine de vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Bazen 11 metreye kadar uzayabilen kürek balıkları genelde derin sularda yaşar ve hastalandığında, ölmeye yakın olduğunda ya da çiftleştiği zamanlarda yüzeye yaklaşır.