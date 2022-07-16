BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
DÜNYA

İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' dedi ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı

İsrailli pop şarkıcısı Yuval Dayan'ın, dini gerekçelerle ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmaması gündem oldu.

Dindar Yahudi şarkıcı Dayan, 13-14 Temmuz'da İsrail'e resmi ziyaret düzenleyen Biden için Cumhurbaşkanlığı konutunda organize edilen törende şarkı söylemesinin ardından, el sıkışmak için yanına gelen ABD Başkanının elini havada bıraktı.

Canlı yayınlanan törende, şarkının bitmesinin ardından Biden'ın yerinden kalkarak kendisine yaklaştığı Dayan'ın el sıkışmayı reddettiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü ve sıkça paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gondoldan düşerek hayatını kaybetmişti! Son görüntüsü çıktı
Gondoldan düşerek hayatını kaybetmişti! Son görüntüsü çıktı
Tümgeneral Ala o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı
Tümgeneral Ala o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı
BİM marketlerinden skandal görüntü! Kıyma diye bakın millete ne satıyorlar?
BİM marketlerinden skandal görüntü! Kıyma diye bakın millete ne satıyorlar?
Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor? FETÖ bile diyemediler
Muhalefet talimatı Emre Uslu dan mı alıyor? FETÖ bile diyemediler
CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz sözleri: Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır
CHP'li Engin Özkoç'tan skandal 15 Temmuz sözleri: Bizzat Erdoğan'ın göreve getirdiği insanlardır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması: "Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması: "Biz gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz"
Bahçeli: "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETO'yu durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır"
Bahçeli: "Milli birlik ve dayanışma ruhu FETO'yu durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır"
15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı
15 Temmuz'un 6. yılında Katar ve Türk bayraklarıyla aydınlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'ye davet etmişti! 15 Temmuz için akın akın geliyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraçhane'ye davet etmişti! 15 Temmuz için akın akın geliyorlar
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!
İstanbul Valiliği görüntüleri yayınladı Yahudi mezarlığını yıkan 5 kişi çocuk çıktı!