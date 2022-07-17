BIST 2.382
DOLAR 17,40
EURO 17,55
ALTIN 955,87
GÜNCEL

Balıkesir'de orman yangın! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Balıkesir’in Kepsut ilçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kepsut’ta devam eden orman yangınına 6 helikopter, 5 uçak olmak üzere 11 hava unsuruyla müdahale edilirken, karadan ise 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, çevre illerden talep edilen ilave hava ve kara söndürme unsurlarının yangın mahalline dakikalar içerisinde ulaştığını bildirdi. Vali Şıldak, “Söndürme çalışmaları valiliğimizin koordinasyonunda Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma birimlerimizin yoğun gayretiyle sürdürülmektedir. Yerleşim yerlerini tehdit eden bir durum bulunmamaktadır” dedi.

Kepsut’un Karagöz kırsal mahallesi yakınlarındaki yangının dağlık bölgede olması ise ekiplerin bölgeye ulaşımını zorlaştırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
MSB, düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı
MSB, düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından geri itilişinin görüntülerini paylaştı
Ataol Behramoğlu'nun üniversitedeki görevine son verildi Kurban Bayramı sözleri tepki çekmişti
Ataol Behramoğlu'nun üniversitedeki görevine son verildi Kurban Bayramı sözleri tepki çekmişti
Mustafa Sandal, Suriyelilerin yüzüne kezzap attığı iddia edilen çocuk için sessiz kalmadı! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir!"
Mustafa Sandal, Suriyelilerin yüzüne kezzap attığı iddia edilen çocuk için sessiz kalmadı! "Mültecilerin misafirliği bitmiştir!"
Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var o anlar kamerada
Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var o anlar kamerada
Yeliz Kuş müzik piyasasını alt-üst edecek şarkısını yayınladı
Yeliz Kuş müzik piyasasını alt-üst edecek şarkısını yayınladı
İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' dedi ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı
İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' dedi ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı
Gondoldan düşerek hayatını kaybetmişti! Son görüntüsü çıktı
Gondoldan düşerek hayatını kaybetmişti! Son görüntüsü çıktı
Tümgeneral Ala o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı
Tümgeneral Ala o gece yaşadıklarını hatırlayınca gözyaşlarını tutamadı
'Büyük depremin habercisi' dev balık yakalandı!
'Büyük depremin habercisi' dev balık yakalandı!