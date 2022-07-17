Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Willian Arao, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Willian Arao, röportaj verdiği sırada arkasında bulunan reklam panosu üstüne düştü. Kafasına ufak bir darbe olan Arao, orada bulunan görevlilerin yardımıyla reklam panosundan kurtuldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, röportaj verdiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Reklam panosu kafasına düşen yıldız oyuncu olaydan yara almadan kurtuldu.

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Arao, Fenerbahçe'nin tarihine geçmek istediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmektek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı oyuncu, "Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim. Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Maçları kazanıp tekrardan şampiyon olabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsettiğini aktaran Arao, "Hocamız benden ne beklediğini söyledi. Bunları en iyi şekilde göstermeyi istiyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük ve en çok şampiyon olan takımı. Uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Baskı altında oynamaya alışığım. Elimden gelenin en iyisini yapıp, şampiyon olmak istiyorum. Gelmeden önce Alex ile konuştum, o burada bir idol. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, derbileri ve maçları kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.