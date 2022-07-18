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Sinop’ta başlayan kavga Esenyurt’a sıçradı: Sokak mahşer yerine döndü!

Esenyurt’ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Çıkan kavgada, sokak mahşer yerine dönerken güvenliği sağlamak için olay yerine özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi geldi. Bıçaklı saldırganın kalabalığın üzerine koşuşturduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt’ta daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı. Çıkan kavgada, sokak mahşer yerine dönerken güvenliği sağlamak için olay yerine özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekibi geldi.

Bıçaklı saldırganın kalabalığın üzerine koşuşturduğu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesi 1204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bayram tatilinde memleketleri Sinop’a giden 2 aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tatil dönüşü İstanbul’a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop’ta başlayan tartışma İstanbul’da kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine sokak adeta mahşer yerine dönerken husumetli iki aile sokak ortasında taşlı, sopalı ve bıçakların konuştuğu kavgaya tutuştu. Kavgada 3 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayın büyümesi sonucu olay yerine polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Bıçaklı saldırgan cep telefonu kamerasında
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde bıçak olan bir kişinin kalabalığın üstüne doğru bıçak salladığı görünüyor. Diğer bir görüntüde ise bıçaklı saldırganın üç kişinin peşinden koştuğu ve peşinden koştuğu kişilerin de saldırgana sopa ve taşlarla karşılık verdiği görülüyor.

“Sokakta başlayan kavga hastaneye taşındı”
Yaralıların hastaneye götürülmesi üzerine iki aile hasteneye akın etti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da bir süre kavga etmeye devam etti.

Olay sonrası çevik kuvvet ve özel harekat polisi ekipleri kavganın çıktığı sokakta yoğun tedbirler aldı. Yaralanan kişilerin hastanedeki tedavisi sürerken ekiplerin kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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