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CHP'li Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna skandal yanıt

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kaldırım çalışmalarını denetlediği sırada bir vatandaşın 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna, "Her yol bitti engelli kaldı" yanıtını verdi. CHP'li başkanın bu sözleri büyük tepki çekerken, çok sayıda vatandaş videonun altına yorum yaparak Faruk Demir'in özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Ardahan Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Faruk Demir, şehirde yapılan kaldırımları incelediği sırada bir vatandaş "Engelli yolu ne olacak?" sorusunu yöneltti.

"Her yol bitti engelli kaldı"
Faruk Demir'in vatandaşın sorusuna verdiği cevap ise çevredekileri şaşırttı. Demir, "Her yol bitti engelli kaldı. Biz engellilerin elinden tutar götürürüz" şeklinde yanıt verdi.

O anlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

Çok sayıda vatandaş videonun altına yorum yaparak Demir'in özür dilemesi gerektiğini belirtti.

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