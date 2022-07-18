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BİM'de skandal görüntü! BİM kıyma yerine millete ne veriyor bu video olay oldu

TÜRKİYE'deki BİM Marketler Zinciri yeni bir skandalla gündemde. BİM Marketlerde satılan et ürününün sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntüsü tepki topladı. Görüntülerde, suya bırakılan kıymanın tüm rengini kaybettiği görüldü. Sosyal medya soruyor: "BİM vatandaşa et diye ne satıyor?"

BİM marketler zincirinde satılan Emin Et marka ürünlerinin sosyal medyada yeniden yayınlanan görüntüleri tepki çekti. Emin Et Dana Kıyma’nın suya atıldığı zaman tüm rengini bıraktığı ve etin beyaz şekilde sudan çıktığı görüldü. Raflarda satışa sunulan ürünün bu görüntüleri sosyal medyada “Yapay et, ihanet” notuyla paylaşıldı.

NAMET ayrıntısı dikkat çekti
BİM marketlerde satılan Emin Et markasına ait etlerin paketinin üzerinde bulunan bilgilere göre dana kıyma, BİM A.Ş. adına Namet Gıda Sanayi Tic. A.Ş. tarafından üretiliyor.

Namet'ten açıklama gelmişti
Daha önce de çıkan iddialar üzerine Namet’ten açıklama yapılmıştı. Namet merkez fabrikasında çalışan bir gıda mühendisi, söz konusu dana kıymada herhangi bir renklendirici kullanımının olmadığı, zaten olsa bile bunun analizle çok kolay bir biçimde ortaya çıkabileceğini ifade etti.

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