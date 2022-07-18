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Hülya Avşar Ayvalık sokaklarında Ankara havası oynadı

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, tatilini geçirdiği Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde toplu taşıma minibüsünden çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oynadı.

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından Ayvalık ilçesinde Ankara havası ile oynadığı anları paylaştı.

Hülya Avşar tatil için bulunduğu ilçede takipçilerine özel bir video paylaştı. Paylaşım büyük ilgi gördü. Hülya Avşar, Balıkesir Toplu Taşıma’ya ait bir minibüste çalan Ankara havası ile kaldırımda gönlünce oyun oynadı.

Bir yandan oynayan bir yandan da kaldırımda yürüyen Avşar’a minibüsün de eşlik ettiği görüntüler yer alıyor.

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