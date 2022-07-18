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Adıyaman'da balıkçıların oltasına takıldı videoya aldılar nesli tükenmek üzere

ADIYAMAN'da dünyada sadece Mezopotamya bölgesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası balıkçı oltasına takıldı.

Oltanın ucunda kaplumbağayı gören üç amatör balıkçı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kaplumbağanın ayağına takılan misinayı çıkartmaya çalışan amatör balıkçılar, kaplumbağayı oltadan kurtararak bıraktı.

Amatör balıkçı Selçuk Türkeri, ilk defa böyle bir kaplumbağa gördüklerini dile getirerek, “Biz üç arkadaş Atatürk Barajına balık tutmaya gitmiştik. Oltaya balık takıldı zannettik. Oltayı çektiğimizde balık yerine kocaman bir kaplumbağa ile karşılaştık. Kaplumbağanın ayağına takılan misinayı kurtarmaya çalıştık. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. İnternetten baktığımızda bunun normal bir kaplumbağa olmadığını, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir kaplumbağa olduğunu öğrendik” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ise yazılı olarak yaptığı açıklamada, “Fırat Kaplumbağası IUCN’e göre EN (endangered) nesli tehlike altında kategorisinde bulunuyor. Trionychidae familyasından olan Fırat ve Dicle su havzalarında yaşıyor. Balıklarla beslenen Fırat kaplumbağasını gören balıkçılar ona zarar vermeden tekrar suya bıraksın” ifadelerini kullandı.

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