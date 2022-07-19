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İYİ PARTİ

İYİ Parti lideri Akşener gözyaşlarına boğuldu! Bir anda kapı açıldı ve hepsi içeri girdi

 İYİ Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları, Meral Akşener’e doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında duygulanan Akşener, "Bağıra bağıra ağlamadan sarılayım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e İYİ Parti Gençlik Kolları ve genel merkez çalışanları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

 Akşener'e "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi.

Sürpriz karşısında duygulanan Akşener, herkese tek tek sarıldı ve 'Başbakan Meral Akşener' yazılı pastayı kesti.

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