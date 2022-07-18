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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrenim kredileri artık sadece ana para ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi geri ödemeleri için yeni uygulamayı duyurarak "Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak." dedi.

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının heyecanla beklediği KYK kredisi geri ödemelerine ilişkin düzenleme kararı açıklandı. Artık kredi geri ödemesini halen yapmakta olan ya da vergi dairelerine devreden tüm borçluların kredi geri ödemeleri ana para üzerinden yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında kredinin üzerine eklenen enflasyon farkının silindiğini duyurarak "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz.Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz." dedi.

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