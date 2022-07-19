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OTOMOBİL

TOGG paylaşımı heyecan yarattı üretim başladı elektrikli SUV araç geliyor

TÜRKİYE'nin dört gözle beklenen milli ve yerli otomobili TOGG'dan heyecan veren bir paylaşım daha geldi. TOGG'un temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan Gemlik Tesisi’nde planlar doğrultusunda deneme üretimi hazırlıklarının başladığı açıklandı. Şirketin Gemlik Tesisi’nde, bu yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçların bantlardan inmesi planlanıyor.

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren TOGG’un Gemlik Tesisi’nde, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda planlar doğrultusunda deneme üretimi için geri sayım başladı. Togg'un resmi sayfasından paylaşılan videoda, ''Şimdi Gemlik’te deneme üretimine hazırlık zamanı.'' notu düşüldü ve 2 yıl boyunca Gemlik'te yapılan çalışmalara yer verildi. 

Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. Yapılan açıklamaya göre, 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.

Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik'teki tesisin, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacağı kaydedildi.

2023'de yollarda olacak
Togg’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segment elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modeller de üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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