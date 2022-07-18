BIST 2.451
DOLAR 17,44
EURO 17,72
ALTIN 959,19
GÜNCEL

Yalova’da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

Yalova’da akaryakıt istasyonunda bir otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giren 77 DZ 967 plakalı Tofaş marka Doğan model otomobil, çıkış için hareket ettiği sırada motor kısmında yangın çıktı. Sürücü ve yanındakiler can havliyle kendilerini araçtan dışarı attı. Alevler kısa sürede tüm otomobile yayıldı. Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan aracı söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Togg'dan heyecanlandıran gelişme: Geri sayım başladı
Togg'dan heyecanlandıran gelişme: Geri sayım başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrenim kredileri artık sadece ana para ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Öğrenim kredileri artık sadece ana para ödenecek
Aydın’da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Aydın’da orman yangını: Karadan ve havadan müdahale ediliyor
Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...
Hakan Ural'ın babasından olay sözler: Tek gecelik ilişki sonrası...
İsmailağa cemaatinden yakası açılmadık Cübbeli ifşaları: Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu
İsmailağa cemaatinden yakası açılmadık Cübbeli ifşaları: Kadınlarla yatmak için ayet uydurdu
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası: Cübbeli erkeksen şeyhliğini ilan et kasetlerini patlatalım
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası: Cübbeli erkeksen şeyhliğini ilan et kasetlerini patlatalım
BİM'de skandal görüntü! BİM kıyma yerine millete ne veriyor bu video olay oldu
BİM'de skandal görüntü! BİM kıyma yerine millete ne veriyor bu video olay oldu
Esenyurt'ta hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne saldırdı!
Esenyurt'ta hızlı gidiyor diye ambulans şoförüne saldırdı!
Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri bomba kıyafeti dikkat çekti
Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya’nın kamera görüntüleri bomba kıyafeti dikkat çekti
Antalya'da yangın: 2 çocuk mahsur kaldı, ekipler kurtardı
Antalya'da yangın: 2 çocuk mahsur kaldı, ekipler kurtardı