Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi zirvesi! 30 milyar dolar hedefi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği basın toplantısında, "30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid olayı nedeniyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. En kısa zamanda 30 milyar dolar ticaret hedefini yakalamayı umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Az önce değerli kardeşimle önce dar kapsamlı sonra heyetler arası toplantılarımızı gerçekleştirdik. İstişarelerimizin ilişkilerime yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularda görüşlerimizi ifade etmek fırsatı bulduk. Tabii bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Covid olayı nedeniyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. En kısa zamanda 30 milyar dolar ticaret hedefini yakalamayı umuyoruz.

- Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak özellikle savunma sanayiinde bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

Terörle dayanışma içerisinde mücadeleyi sürdürmeliyiz

Terörle mücadelemiz ciddi bir önem arz ediyor. Terör örgütleri her iki ülkenin ciddi mana da baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesine de soktuk. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmeliyiz.

- Astana sürecinin yeniden bir değerlendirme ve süreci ayağa kaldırma süreci olacaktır. Bu vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki dayanışmayı devam ettirmelerini rica ediyorum.

Reisi: İşbirliği için önemli bir dönüm noktası

İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin açıklamalarından satır başları:

- Yaşadığımız bu mübarek bayram günlerini kutlarım. Sayın Erdoğan'ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Yaptığımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. İki ülke arasında yatırımın geliştirilmesini ele aldık. İki ülkede bilgi ve teknoloji parkları, bilim şirketleri kurulması müzakerelerimizin konularından bir tanesi olmuştur. İki ülke arasında doğalgaz ihracatı anlaşmasının uzatılması gerektiği vurgulandı.

- Bugünkü toplantılarımızda yatırım konularının genişletilmesi de konuşuldu ve görüşüldü. İki ülkede bulunan ve aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerin artırılması, ticaretin artmasına vesile olacaktır. Güvenlik alanı konusunda iş birliği çok önemli, toplantıda ele aldığımız konulardan birisi oldu. Terörizmle, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuşuldu.

- Terörist ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir, her kim ki insanlar için tehlike oluşturuyorsa teröristtir ve mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık. Bölgesel konular ile ilgili konular da toplantımızda konuşuldu. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamıştır.

- Bugün imzalanan iş birliği belgesi iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle sonuçlanacağına inanıyorum. Bir kez daha Saygıdeğer Erdoğan ve heyete hoş geldiniz diyorum. İki ülke arasındaki ilişkiler için bereketli ziyaret olmuştur.