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Manisa'da orman yangın: Buğday tarlasında başladı, ormana sıçradı

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde çıkan orman yangınının, bir buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramasıyla büyüdüğü öğrenildi.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınının önce buğday tarlasında başladığı ve rüzgarın etkisiyle yangının ormana sıçradığı öğrenildi. Yangını 8 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gördes'imize bağlı Karayağcı Mahallemizde bulunan bir buğday tarlasından çıktığı tahmin edilen yangın ne yazık ki rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramış durumda. Gördes Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz yangına anında müdahale ederken; çevre illerden de takviye birlikler ve araçlar yangına müdahalede bulunuyor. Belediyemize bağlı ekiplerimize yangına müdahale konusunda gerekli tüm talimatları verdik. Ayrıca helikopter ve uçaklarla da müdahale başladı. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangına müdahalede bulunuyor. Temennimiz yangının en kısa sürede kontrol altına alınması. Tüm ekiplerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum."

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