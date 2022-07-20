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DÜNYA

NATO'da atılan imzalar kağıtta kaldı! PKK yine Finlandiya sokaklarında gösteri yaptı

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında terör örgütleriyle mücadele konusunda 3'lü mutabakat anlaşması imzalandı. Ancak o anlaşma kağıtta kaldı. Terör örgütü PKK sempatizanları, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de eylem yaptı. Terör örgütüne ait sözde bayrak ve örgütün İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri kullanıldı.

Türkiye, terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini veto etmişti. 28 Haziran’da yapılan NATO zirvesinde, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında mutabakat metni imzalandı. İsveç ve Finlandiya, terör örgütü PKK’nın finans kaynakları ile mücadele etme ve teröristleri iade etme sözü verdi.

O imzadan sonra İsveç’te tam üç kere PKK eylemi yapıldı ve miting düzenlendi. Bu defa terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı YPG sempatizanları, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de eylem yaptı.

Türkiye karşıtı sloganların atıldığı eylemde, örgüte ait sözde bayrak ve örgütün İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri kullanıldı. Finlandiya polisi, eyleme müdahalede bulunmadı.

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