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GALATASARAY

Seferovic Galatasaray için İstanbul'da!

Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü İsviçreli golcü Haris Seferovic İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Seferovic, Lizbon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Seferovic'in yanında eşi ve çocukları da yer aldı.

Tecrübeli futbolcuya, Portekiz'deki sağlık kontrollerine katılan Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de eşlik etti.

Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Sakat olduğu yönünde iddialar olduğunun söylenmesi üzerine Seferovic, "Herhangi bir sakatlığım yok. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bu yıl iyi hissediyorum. Fit durumdayım. Herhangi bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptıran Seferovic, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

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