8 gündür aranan Şehmus yaşadıklarını anlattı! Bulunmak için bu izleri bırakmış

TEKİDAĞ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda gittiği piknikte kaybolan ve 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele (20), ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da ailesiyle kamp yapmak için gittikleri Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, genci Çamlıköy tabiat parkına yaklaşık 2 kilometre mesafede, stabilize yola yakın İstanbul Çatalca sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.

İlk görüşmede ormanlık alanda kaybolduğunu belirten Şehmus Ele'nin, elbiselerini, bulunmak amacıyla arazide bıraktığını, kendisini de sağlık açısından iyi hissettiğini söylediği öğrenildi.

Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından genç, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.