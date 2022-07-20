Mahmut Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'ya verdiği sır ne? Birilerinin bana işi düşecek

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaati içinde şeyhlik derdinde olmadığını söylerken, merhum şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kendisine verdiği sırrı açıkladı. Mahmud Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'ya verdiği sır ne? İsmailağa cemaatinin gerçek lideri kim? Hakkındaki 'kaset' iddiasının gerçeği ne? Cübbeli Ahmet Hoca'nın belaltı görüntüleri mi var? İşte ayrıntılar...

İsmailağa cemaatinin vefat eden şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Sadettin Ustaosmanoğlu'nun "Şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" şantajıyla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca'dan yeni açıklamalar geldi. Cübbeli Ahmet Hoca, Habertürk'te Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı'nın sorularını cevapladı. Şeyhlik iddiasında olmadığını belirten Cübbeli Ahmet, tehdit edildiği kasetlerin cinsel içerikli olmadığını söyledi. Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmud Efendi'nin kendisine verdiği sırrı da canlı yayında açıkladı.

Mahmut Efendi bana hiç kimseye vermediği bir şey verdi!

"Ben şeyhlik derdinde değilim" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Mahmut Efendi bana ne vermiş?" diye sorup şöyle devam etti: "Mahmut Efendi bana hiç kimseye vermediği bir şey verdi. Ne verdi? Bende bir sır var o sırrı çözebilirlerse çözsünler. O sırda demiş ki 'Ahmet diploma alma... Babanın dünya işine gitme... Söz veriyorum sana her nereye gidersen cemaatin çok olacak. Onun tabiriyle 'müşterin çok olacak'... Her yerde imam edecekler seni, vaaz verdirtecekler sana..."

Hiçbir vasfım, diplomam yok, Diyanet beni müezzin bile yapmaz!

Mahmut Efendi'den çok keramet isteyenler olduğunu anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, "Al sana keramet. Hiçbir vasfım, niteliğim yok. Diyanet'e gitsem beni müezzin bile yapmazlar. Süpürgeci ve kayyum şeyinde de kadro vermezler. Diplomam yok, hiçbir şeyim yok. Ama bir etkim var." ifadelerini kullandı.

Yakında birilerinin de bana işi düşecek bu gidişle...

Şimdi bu etkisini anlamaya çalıştıklarını ifade eden Cübbeli Ahmet Hoca, "Herkesin işi düşüyor. Yakında başkalarının da düşecek her halde bu gidişle. Türkiye'yi hedefleyen ehlikeleri öngöremeyip sonra afallıyorlar. Kaç defa doğru çıkmak gerekmiyor. Biz vatanımıza, devletimize hizmetçiyiz" dedi.

Mahmut Efendi 'Sen benim gözüm, gözlüğüm ol' dedi

İsmailağa cemaatinin bölünmemesine de hizmetçi olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca şöyle devam etti: "Mahmut Efendi bana vereceğini vermiş mi? 'Otur tefsir yaz' demiş yazdırmış. Kendi adına olan bütün kitapları bana yazdırmış. 80 aşından sonra görmüyordu, 'sen benim gözüm, gözlüğüm oldun' demişti. Bana usül öğretti, metot öğretti."

Benden başkasına televizyonlara çıkma izni vermedi

"Bana televizyonlara çıkma izni verdi, herkese vermedi mesela. Fatih Altaylı beni çağırdığında 'çık' dedi. 'Ama ben bu işi genişletmek istemiyorum ama Ahmet bu işi beceriyor, iyi de beceriyor' dedi. O izni genişletmedi esasen ama şimdi herkes Youtube açtı, site açtı. Bu sefer ne oluyor, çuvallamalar oluyor."

"Bu noktada bana iş vermiş mi vermiş, ben işsiz kalmış mıyım, kalmamışım. Kıyamete kadar yaşasam okuyacağım kitap var. Yapacağım sohbet konusunu oluşturacak kitabım var. Tercüme edeceğim kitap var. 300 kitap hazırlamışım, 200'ü henüz çıkmamış, 100'ü çıkmış."

İşim gücüm mü bitti de ben Sadettin'le uğraşacağım!

"İşim mi bitti de ben Sadettin'le (Ustaosmanoğlu) falan uğraşacağım. İsmailağa'da ne oluyor? İsmailağa'da Hasan Efendi hocamız, bereketimiz, büyüğümüz duruyor. Hasan Efendi'den sonra ne olur? Şimdi bütün meseleyi Hasan Efendi hocamızın yaşlılığı üzerinden kurcalıyorlar. Tarikatta yaşlılıkmış, konuşuyormuş, konuşmuyormuş böyle bir sorun olmaz. Ki Hasan Efendi konuşuyor da. Şimdi Hasan Efendi hocamız başımızda. Allah'ım ona 10 sene, 20 sene, 30 sene daha ona ömür versin. Birlik bozulmasın, çünkü büyükler varken dağılma olmuyor."

Haddimi bilirim, İsmailağa en liyakatli zatı seçecektir

İsmailağa Cemaati'nin bundan sonraki liderinin kim olacağı ile ilgili tartışmalara da yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, "Benim bildiğim İsmailağa en liyakatli, ehliyetli, en doğru zatı seçecektir" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca, kendisini şeyh ilan edip etmeyeceği ile ilgili soruya da "Şeyhlik ilan edecek kadar kafayı yemedim. Haddimi bilirim" yanıtını verdi.