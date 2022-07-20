BIST 2.525
DOLAR 17,59
EURO 17,95
ALTIN 966,41
DÜNYA

Korkunç kaza! Ambulansın gişelere çarptığı an kamerada 4 ölü var

İhlas Haber Ajansı

HİNDİSTAN'da ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza net bir şekilde güvenlik kamerasına yansıdı.

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı.

Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu
Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu
MSB yine Yunanistan'ı suç üstü yakaladı görüntüleri yayınladı
MSB yine Yunanistan'ı suç üstü yakaladı görüntüleri yayınladı
Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek öğrencilere saldırdı
Ege Üniversitesi mezuniyet töreninde köpek öğrencilere saldırdı
Mahmut Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'ya verdiği sır ne? Birilerinin bana işi düşecek
Mahmut Efendi'nin Cübbeli Ahmet Hoca'ya verdiği sır ne? Birilerinin bana işi düşecek
Seferovic Galatasaray için İstanbul'da!
Seferovic Galatasaray için İstanbul'da!
8 gündür aranan Şehmus yaşadıklarını anlattı! Bulunmak için bu izleri bırakmış
8 gündür aranan Şehmus yaşadıklarını anlattı! Bulunmak için bu izleri bırakmış
Cübbeli Ahmet'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar: FETÖ'cüler çok uğraştı...
Cübbeli Ahmet'den canlı yayında çarpıcı açıklamalar: FETÖ'cüler çok uğraştı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin'in yüz ifadesi yüz ifadesi viral oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen Putin'in yüz ifadesi yüz ifadesi viral oldu!
Seyyar satıcı polise kızıp meyvelerini yere saçtı: “İkinci kez arabamızı bağladılar”
Seyyar satıcı polise kızıp meyvelerini yere saçtı: “İkinci kez arabamızı bağladılar”
Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed gözyaşlarına hakim olamadı
Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed gözyaşlarına hakim olamadı