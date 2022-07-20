Korkunç kaza! Ambulansın gişelere çarptığı an kamerada 4 ölü var
HİNDİSTAN'da ambulansın gişelere çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza net bir şekilde güvenlik kamerasına yansıdı.
Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Udupi'de bir hasta ve 2 refakatçinin bulunduğu bir ambulansın şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Güvenlik kamerasına yansıyan olaya göre aşırı hızla gelen ambulans, yağış sonrası kayganlaşan zeminde savrularak gişelere çarptı.
Feci kazada ambulanstakilerden bazıları yola fırladı. Yetkililer ambulanstaki 3 kişinin ve 1 gişe görevlisinin hayatını kaybettiğini, ambulans şoförünün ise yaralandığını açıkladı.