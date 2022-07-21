Cübbeli Ahmet Hoca! Hocalar, şeyhler böyle kasetleri daha çok izliyor! Namussuzlar bir de...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kasetleri var' iddiasıyla ilgili kahkaha attıran sözler. "Ne kasetleri varsa çıkarsınlar rahat uyuyayım" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Hocalar, şeyhler daha çok izliyor, daha meraklılar. Namussuz izliyor bir de teşhir edelim diyor" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa'nın merhum şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Sadettin Ustaosmanoğlu'nun "Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" şantajıyla ilgili konuştu. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Cübbeli Ahmet Hoca, kasetlerin cinsel içerikli olmadığını söyledi. İşte Cübbeli Ahmet ile Fatih Altaylı arasında kahkaha attıran o diyalog:

Cübbeli Ahmet Hoca: Bütün millet kasetleri baldır bacak zannetti. Alakası yok.

Fatih Altaylı: Belden aşağı kasetler değil yani

Cübbeli Ahmet Hoca: Değil. Belden aşağısı da varsa çıkarsınlar, çıkarmayan melundur. Kim nesi varsa çıkartsın. Çıkarsınlar rahat uyuyayım. Ne varı göreyim, ben rahat uyuyayım.

Fatih Altaylı: Aman biz görmeyelim...

Cübbeli Ahmet Hoca: Senin görmene gerek yok. Maalesef hocalar, şeyhler daha çok izliyor böyle şeyleri, daha meraklılar. Namussuz izliyor bir de teşhir edelim diyor.