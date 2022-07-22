Tarkan "Yap bir güzellik" şarkısının klibini paylaştı, hayranlarını heyecanlandırdı!

90'lardan sonra 2000'lere damga vuran şarkılarıyla, iddiaları sahne şovlarıyla milyonların sevgisini kazanan, adını dünyaya duyuran Megastar lakabıyla bilinen Tarkan geçtiğimiz aylarda "Geççek" şarkısını çıkarmış, sözleriyle gündeme oturmuştu. Önceki akşam uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü "Yap Bir Güzellik" şarkısının klibinin bir bölümünü dinleyicisine sunan Tarkan, yeni şarkısının tarihini de açıkladı. Megastar paylaşımına "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu düştü...

Şarkılarıyla, sahne şovlarıyla milyonların sevgisini kazanan, Türkiye'nin megastarı olan tanınan, adını dünyaya duyuran Tarkan geçtiğimiz şubat ayında "Geççek" şarkısını çıkarmış, dinleyicinin beğenisine sunmuştu. Megastar önceki akşam uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkısı "Yap Bir Güzellik"in tarihini açıkladı. Klibinden bir bölümü hayranlarıyla paylaşan Megastar "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu düştü...

Klibin tamamı bugün hayranlarının karşısına çıkacak

Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardığı "Geççek" şarkısıyla büyük ses getiren Tarkan, yeni şarkısını duyurdu. 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti. Klibinden bir bölümü hayranlarıyla paylaşan Megastar "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu yazdı.

'Geççek' rekor kırmıştı

Tarkan kış aylarında Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.