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Balıkesir'deki 4.6 şiddetindeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'yı da etkileyen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 18.44'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Deprem, Balıkesir ve Çanakkale'nin yanısıra Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi. Balıkesir'in ilçelerinde ve şehir merkezinin yanı sıra Çanakkale ve ilçeleri ve Bursa'da da hissedilen deprem ilk bilgilere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı. Balıkesir Valiliğinin AFAD ve güvenlik güçleri aracılığıyla ilçelerde ve köylerde herhangi bir hasar olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

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