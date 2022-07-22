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POLİTİKA

Londra'da tatilde denen Berat Albayrak İstanbul'da dönercide ortaya çıktı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceki gün sosyal medyaya düşen bir görüntüsü olay olmuştu. Berat Albayrak'ın eşi ve çocuklarıyla Londra'da tatilde olduğu iddia edilirken, sosyal medyada 'kaçtı' iddiaları dolaşıma sokuldu. Berat Albayrak dün öğleden sonra İstanbul Beykoz'da bir dönercide ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği iddia edilen Berat Albayrak, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan bir dönercide görüntülendi. Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra çok fazla göz önünde yer almak istemeyen Berat Albayrak'ın o anları Twitter'da paylaşıldı.

Kavacık'taki dönercide ailesiyle birlikte görüntülenen Berat Abayrak'ın çalışanlarla sohbet ettiği görüldü. Dönercideki görüntüyü paylaşan kişi videolu gönderiye "Londra’da dedikleri Berat Albayrak bugun öğlen yemek yediğim Kavacıkta lokantada çıktı:)" notunu yazdı.

Bakanlık görevinden istifa ettikten sonra ilk kez Çamlıca Camisi'nde cuma namazında görüntülenen Berat Albayrak, o tarihten beri herhangi bir televizyon yayınına katılmadı. Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği iddia edilmişti. Londra'da olduğu iddia edilen bir fotoğraf da gündem olmuştu.

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