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POLİTİKA

Meral Akşener'e Ordu'da şok protesto! Korumaları vatandaşlara saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret gerçekleştirdiği Ordu'da, İYİ Partililer ve Akşener'in korumaları kendilerini protesto eden vatandaşları tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı.

Akşener ve beraberindeki heyet, bugün Ordu'nun Aybastı ilçesine ziyarette bulundu. Kendilerini protesto eden vatandaşlara küfür ve yumruklarla karşılık vermeyi alışkanlık haline getiren İYİ Partililer yine aynı yönteme başvurdu. 

Beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulunan Akşener, bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İYİ Partililer ve Akşener'in korumaları tepki gösteren vatandaşlara saldırdı. Aralarında arbede yaşandı.

Akşener: Saygı duyuyorum
İYİ Partililer, bir şeyler söylemeye çalışan vatandaşı tartaklayarak uzaklaştırırken Akşener'in ise "Sana saygı duyuyorum" dediği duyuldu.

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