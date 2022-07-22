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Şenol Güneş çarşıda gezerken durup kavga seyretti! O anlar sosyal medyayı salladı

Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane ismi Şenol Güneş Trabzon'da bir mağazada tartışan kadınları izlediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden, A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile buluştu. Zorluoğlu ve Güneş, Trabzon’da hayata geçirilen projeleri birlikte inceledi.

Kunduracılar Caddesi’ni gezen Güneş'e, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hemşehrileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Güneş, durup bir mağazada kadınlar arasında yaşanan kavgayı eli belinde şaşkınlıkla izledi.

Şenol Güneş'i bir vatandaş kamerasına kaydetti. O anlar, Twitter'da @ilkerrkantekinn isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Güneş'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

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