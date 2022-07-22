Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Dünyaya müjdeyi vereceğiz
Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenini duyuran Erdoğan "Hububat meselesiyle alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak, bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz." dedi.