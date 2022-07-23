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Atatürk'ün 5 yaşındaki halinin fotoğrafı ilk kez yayınlandı! 1885 tarihli bir fotoğraf gerçek mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış ve 5 yaşındaki halini gösteren fotoğrafı olduğu iddia edilen fotoğraf ilk kez yayınlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki halini gösterdiği iddia edilen fotoğraf ilk kez tv100'de Ertan Özyiğit ile Kayıt Dışı programında yayınlandı. Yayına katılan araştırmacı ve yazar Oktan Keleş, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış fotoğrafını canlı yayında ilk kez gösterdi.

Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını gösteren Keleş "Bunu ilk defa burada gösteriyorum. Mustafa Kemal bir halı üzerine oturuyor. Mustafa Sabri Efendi, 1893'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal ismini veren kişi. Rumi ve miladi takvim karışımı ay ve gün farkı olduğu düşünürsek 1 sene yanılma hatası olabilir. 1885 tarihli bir fotoğraf." ifadelerini kullandı. 

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